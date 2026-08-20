Düzce'de jandarma tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans'a uzanan 196 sikke ele geçirdi

Operasyon detayları:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet iddiasıyla Merkez ilçede çalışma yürüttü. Yapılan ikamet aramalarında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen eserler:

Aramalarda, ekipler tarafından 196 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet madalyon bulundu. İncelemelerde ayrıca 2 adet sahte 200 TL banknot tespit edildi. Ele geçen nesnelerin döneme ilişkin olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma ve izlenecek süreç:

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki materyaller jandarma tarafından el konularak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve ekiplerin delil tespiti ile hukuki süreç için çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler bu kapsamla sınırlı bulunuyor.

DÜZCE’DE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 196 SİKKE İLE ÇEŞİTLİ TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ.