Dolar 47,8054 -0,29%
Euro 55,9059 -0,17%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.030,75 +0,64%
EUR/USD 1,1682 +0,00%
Brent Petrol 93,39 +1,93%
--°

Düzce'de jandarma tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans'a uzanan 196 sikke ele geçirdi

Düzce İl Jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 196 sikke ile yüzük, madalyon ve 2 sahte 200 TL ele geçirdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'de jandarma tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans'a uzanan 196 sikke ele geçirdi

Operasyon detayları:

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet iddiasıyla Merkez ilçede çalışma yürüttü. Yapılan ikamet aramalarında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen eserler:

Aramalarda, ekipler tarafından 196 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet madalyon bulundu. İncelemelerde ayrıca 2 adet sahte 200 TL banknot tespit edildi. Ele geçen nesnelerin döneme ilişkin olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma ve izlenecek süreç:

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki materyaller jandarma tarafından el konularak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve ekiplerin delil tespiti ile hukuki süreç için çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler bu kapsamla sınırlı bulunuyor.

DÜZCE’DE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT OLDUĞU...

DÜZCE’DE JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA, ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 196 SİKKE İLE ÇEŞİTLİ TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu
images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı