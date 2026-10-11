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Düzce’de teknolojik atıklar eğitime dönüştü: kız meslek lisesinin laboratuvarına destek

Düzce Üniversitesi ile Kalite Topluluğu, yenilenen cihazları Mevlana Kız Meslek Lisesi'ne teslim etti; öğrencilere teknoloji erişimi ve çevresel katkı sağlandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce’de teknolojik atıklar eğitime dönüştü: kız meslek lisesinin laboratuvarına destek

Projenin amacı ve uygulaması:

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Kalite Topluluğu iş birliğiyle yürütülen sosyal sorumluluk projesinde, kullanılabilir durumda olan teknolojik materyaller yeniden kullanıma kazandırıldı. Kurum içi atölyelerde yapılan düzenlemelerle donanımların bakım ve onarımları gerçekleştirildi; böylece sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda gereksiz elektronik atık oluşumunun önüne geçildi.

Projede amaç, hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak hem de yerel düzeyde eğitimde fırsat eşitliğini desteklemekti. Yenilenen cihazlar bilgisayar laboratuvarına kazandırılarak öğrencilerin teknolojiye erişimi güçlendirildi ve mevcut eğitim altyapısının kapasitesi artırıldı.

Teslimat töreni ve katılımcılar:

Teslimat etkinliğine Prof. Dr. Mustafa Koç (Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Gülşen Özer (Düzce İl Milli Eğitim Müdürü), proje akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Buşra Kesici, proje paydaşlarının temsilcileri ve Düzce Mevlana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri katıldı. Katılımcılar, projenin hem çevresel hem de toplumsal kazanımlarına vurgu yaptı.

Projenin sonucu olarak laboratuvara eklenen teknolojik materyaller, öğrencilerin eğitim imkanlarını doğrudan güçlendirirken, çevresel yükün azaltılmasına da katkı sundu. Bu tür uygulamalar, eğitim kurumları ile üniversiteler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin örneğini oluşturuyor ve yerel ölçekte uzun vadeli fayda yaratma potansiyeli taşıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE KALİTE TOPLULUĞU İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN SOSYAL...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE KALİTE TOPLULUĞU İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA, YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILAN TEKNOLOJİK MATERYALLER DÜZCE MEVLANA KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NİN BİLGİSAYAR LABORATUVARINA TESLİM EDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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