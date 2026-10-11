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Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda uyum ve dijital güvenlik odaklı oryantasyon

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda yeni öğrencilere yönelik düzenlenen oryantasyonda akademik, idari olanaklar ve dijital güvenlik uyarıları paylaşıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda uyum ve dijital güvenlik odaklı oryantasyon

Bozdoğan MYO'da oryantasyon toplantısı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nda yeni öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlaması amacıyla bir oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya akademik ve idari personel katıldı; sunumları Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurdanur Tavlan Soydan ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tayfun Şahin yaptı.

toplantıda neler anlatıldı:

Sunumlarda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Bozdoğan Meslek Yüksekokulu'nun akademik ve idari yapısı, eğitim olanakları, bölüm programları ve öğrencilere sağlanan destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Öğrencilerin kayıt, danışmanlık, kütüphane ve sosyal faaliyetler gibi süreçlere nasıl erişebilecekleri adım adım açıklandı.

dijital güvenlik uyarıları:

Toplantıda ayrıca öğrencilere yönelik dijital güvenlik uyarıları yapıldı; çevrimiçi hesapları koruma, kişisel verilerin güvenliği ve şüpheli iletilere karşı dikkatli olunması gibi temel önlemler vurgulandı. Katılımcılara üniversite kaynaklarını güvenli kullanmaları ve ihtiyaç halinde ilgili birimlerle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Etkinliğin amacı, öğrencilerin akademik ve sosyal hayata uyumunu hızlandırmak ve güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmak olarak belirtildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SAĞLAMALARI AMACIYLA ORYANTASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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