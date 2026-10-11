Rektör Şevli Bitlis'teki Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nin eğitim vizyonunu yerinde inceledi

Ziyaretin kapsamı:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis'te faaliyet gösteren Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesini ziyaret etti. Heyette Hakkâri Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kayri de yer aldı. Okul yönetimi ve Yönetim Danışmanları Biriz Kutoğlu tarafından karşılanan heyet, eğitim faaliyetleri ve kampüs hakkında bilgi aldı.

Okulun fiziksel ve akademik yapısı:

Ziyaret sırasında kampüs ve eğitim alanları gezildi; okulun modern kampüsü ile ileri teknoloji laboratuvarları gösterildi. Eren Holding bünyesinde 2023 yılında eğitim öğretime başlayan okulun, tam burslu ve yatılı bir modelle hizmet verdiği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Türkiye genelinde ilk %1'lik başarı dilimindeki öğrencilere kapı açtığı bilgisi paylaşıldı.

Eğitim programları ve hedefler:

Okulun fen-matematik ağırlıklı eğitim yaklaşımının yanı sıra uluslararası düzeyde eğitim veren IGCSE ve IB Diploma Programı ile öne çıktığı vurgulandı. Yönetim, öğrencileri Türkiye'nin ve dünyanın seçkin üniversitelerine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti ve bölgedeki nitelikli eğitim erişimini artırma amacını yineledi.

Rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada gençlerin nitelikli eğitim imkanlarına erişimini sağlayan yatırımların önemine işaret etti. Şevli, okulun kurucusu ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren ile projede emeği geçenlere teşekkür etti ve kurumun bölgedeki eğitim imkanlarını geliştireceğini vurguladı.

Ziyaret, okulun sunduğu uluslararası standartlardaki eğitim fırsatlarının ve yatılı-tam burslu modelin bölgesel kalkınma ve gençlerin geleceğine katkı potansiyelini yerinde gösterdi.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HAMDULLAH ŞEVLİ, BİTLİS’TE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL EREN FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİNİ ZİYARET EDEREK OKULUN EĞİTİM MODELİ, FİZİKİ İMKÂNLARI VE ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.