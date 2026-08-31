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Düzce'de yaz akşamları açık hava sinemayla canlanıyor

Düzce Belediyesi'nin açık hava sinema etkinlikleri Bahçeşehir Yeşil Vadi'de Salı ve Cumartesi; Asar Kemer Park'ta Çarşamba–Cuma akşamları sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 20:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce'de yaz akşamları açık hava sinemayla canlanıyor

Düzce'de açık hava sinema gösterimleri devam ediyor

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema etkinlikleri, yaz boyunca kent sakinlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bahçeşehir Yeşil Vadi'de kurulan beyaz perdeyle başlayan program, bu hafta yeni bir mekânda daha izleyiciyle buluşacak.

Asar Kemer Park'ta 2-3-4 Eylül gösterimleri:

Organizasyon ekipleri, beyaz perdeyi Asar Kemer Park seyir terası'na taşıyarak 2-3-4 Eylül tarihlerinde özel gösterimler gerçekleştirecek. Yaz başından itibaren süren etkinlikler, mekân çeşitliliğiyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Haftalık program ve nokta dağılımı:

Program kapsamında Bahçeşehir Yeşil Vadi'deki gösterimler her hafta Salı ve Cumartesi günleri, Asar Kemer Park'taki seanslar ise Çarşamba, Perşembe ve Cuma akşamları düzenlenecek. Organizasyon, hava koşullarına bağlı olarak planlandığı süre boyunca uygulanacak.

Her yaştan Düzcelinin ilgi gösterdiği açık hava sinema akşamları, belediye ekiplerinin hazırlıklarıyla yaz akşamlarına kültürel ve sosyal bir renk katıyor. Vatandaşlar uygun hava şartlarında bu ücretsiz gösterimlere katılarak programın keyfini çıkarabiliyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAZ BOYUNCA DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMA AKŞAMLARI, BU HAFTA İKİ FARKLI...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAZ BOYUNCA DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMA AKŞAMLARI, BU HAFTA İKİ FARKLI NOKTADA DEVAM EDECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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