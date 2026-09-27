Edirne’de mahalle dayanışması sayesinde 10 metrelik kuyudan yavru kedi kurtarıldı

olayın gelişimi:

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan kullanılmayan su kuyusundan gelen miyav sesi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde yavru kedinin kuyuda mahsur kaldığı tespit edildi; kuyunun derinliği yaklaşık 10 metre olarak belirlendi.

kurtarma çalışması:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya erişim ve çalışma güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Titiz bir çalışma yapıldıktan sonra ekipler kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Çıkarılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi ve kısa süre sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu. Kurtarma anı ve kedinin sağ salim kurtarılması, çevredeki vatandaşlar arasında sevinçle karşılandı.

EDİRNE’NİN KARAAĞAÇ MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 10 METRE DERİNLİĞİNDEKİ KULLANILMAYAN SU KUYUSUNA DÜŞEN KEDİ YAVRUSU, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.