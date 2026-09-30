Edremit 13 bin kişiyle Guinness rekoru denemesi yapacak

festivalin lansmanı ve amaçları:

Edremit'in binlerce yıllık zeytin mirasını ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli zeytinyağını dünyaya tanıtmayı amaçlayan III. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali - FestOlive için basın lansmanı Güre'de gerçekleştirildi. Lansmanda festivalin kapsamı, atölye programları ve paneller kamuoyuyla paylaşıldı; etkinlikler Güre Sahili'nde düzenlenecek.

körfez protokolü lansmanda buluştu:

Güre Big Mamas'ta düzenlenen toplantıya; Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Edremit Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Tarkan Denizer, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Havran Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Havran Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Turizm Destinasyon Birim Başkanı Esra Karakoç, Turizm Birim Uzmanı Mehmet Ali Başaran, oda ve borsa yöneticileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

festival programı ve rekor denemesi:

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda yapılacak festival, 9-10-11 Ekim tarihlerinde Güre Sahili'nde kapılarını açacak. Festivalin en dikkat çeken etkinliği, 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplu zeytinyağı tadımı olacak. ETO Başkanı Ahmet Çetin toplantıda, hedeflerinin Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu belirterek, "10 Ekim Cumartesi günü 13 binden fazla kişinin gerçekleştireceği zeytinyağı tadımıyla Guinness Dünya Rekoru'na girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda hatırlatıldığı üzere mevcut rekor, İspanya'ya ait ve 12 bin 900 kişiyle kayıtlı. Edremit organizatörleri, tek günde yapılacak toplu tadımla bu sayıyı aşmayı amaçlıyor ve tanıtım desteklerinin önemine vurgu yapıldı.

Festival programı çerçevesinde ayrıca Havran'da yer alan bin 200 yıllık zeytin ağaçlarından zeytin hasadı gerçekleştirilecek; toplanan zeytinler bahçede sıkılarak aynı tarihe dayanan lezzet misafirlere ikram edilecek. Yerel üretimin ve coğrafi işaretin öne çıkarılacağı etkinlikler, katılımcılara hem tadım hem de zeytin kültürünü deneyimleme fırsatı sunacak.

Organizatörler, geniş katılımla gerçekleşmesi planlanan rekor denemesi ve festival etkinliklerinin Edremit'in zeytinyağı markalaşmasına katkı sağlayacağını, bölge tanıtımına ivme kazandıracağını belirtiyor.

EDREMİT TİCARET ODASI BAŞKANI AHMET ÇETİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.