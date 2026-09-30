Sinop'ta dokuz ayda 182 ton midye hasadı, üretim üssü güçleniyor

Sinop'un midye üretiminde son durum:

Sinop'ta yılın ilk dokuz ayında 182 ton midye hasadı gerçekleştirildi. Bölge, Karadeniz'in ilk ve tek midye üretim üssü olarak öne çıkıyor ve üretim faaliyetleri sezon boyunca devam etti.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen midye yetiştiriciliğinin hem üretime katkı sağladığı hem de Türkiye'nin ihracat hedeflerine destek verdiği ifade edildi.

denetim ve teknik destek:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi'nde görevli mühendisler, düzenli denetimler ve teknik desteklerle yetiştiricilik faaliyetlerini yakından takip ediyor. Kurumun uyguladığı izleme ve denetim faaliyetleri, üretim süreçlerinin güvenliği ile hijyen standartlarının korunmasına odaklanıyor.

sürdürülebilirlik ve hedefler:

İl Müdürü Murat Genç, modern yöntemlerle su ürünleri yetiştiriciliğini geliştirmeyi, üretimde verimliliği artırmayı ve sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Genç, "Deniz ekosisteminin korunmasını gözeten ve doğal filtreleme özelliğiyle su kalitesine katkı sağlayan midye yetiştiriciliğini destekleyerek Sinop’un üretim gücünü artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yetkililer, denetim, teknik destek ve modern uygulamalar sayesinde Sinop'un midye üretimindeki rolünün güçlenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

SİNOP’TA YILIN İLK 9 AYINDA 182 TON MİDYE HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.