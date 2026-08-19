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Uşak'ta araç yoğunluğu artıyor: her 1,90 kişiye bir araç düşüyor

TÜİK'in Temmuz 2026 verilerine göre Uşak'ta kayıtlı motorlu taşıt sayısı 197.191'e ulaştı; otomobil ve motosiklet en yüksek paya sahip oldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uşak'ta araç yoğunluğu artıyor: her 1,90 kişiye bir araç düşüyor

Uşak'ta kayıtlı taşıt sayısı ve dağılımı:

TÜİK'in 2026 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verisine göre Uşak il genelinde kayıtlı taşıt sayısı 197.191 olarak açıklandı. Temmuz ayındaki trafiğe kayıt edilen taşıtların yüzde dağılımında motosiklet %48,1, otomobil %38,0 ve kamyonet %9,4 ile öne çıktı.

Taşıt türlerine göre sayı ve oranlar:

İlde bulunan taşıtların cinslere göre sayıları şu şekilde kaydedildi: otomobil 88.123, minibüs 2.350, otobüs 1.346, kamyonet 22.874, kamyon 4.781, motosiklet 54.076, özel amaçlı 551 ve traktör 23.090. Bu dağılım, hem bireysel ulaşımda otomobilin hem de motosiklet kullanımının belirgin olduğunu gösteriyor.

Ay bazında kayıt değişimleri ve nüfus ilişkisi:

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtlarda otobüste %39,5, kamyonda %34,5 ve kamyonette %18,7 oranında artış gözlenirken; otomobil %6,9 ve motosiklette %3,7 artış gerçekleşti. Öte yandan özel amaçlı taşıtlarda %44,3, minibüste %4,8 ve traktörde %0,8 azalma kaydedildi. Uşak'ta yaşayan kişi sayısı 375.310 olarak bildirilirken, buna göre araç başına düşen kişi sayısı 1,90, otomobil başına düşen kişi sayısı ise 4,25 olarak hesaplandı.

Veriler, Uşak'taki ulaşım envanterinin hem binek araç hem de motosiklet yoğunluğuna sahip olduğunu ve aylık hareketlilikte özellikle ticari taşıtlarda ve otobüslerde belirgin artışlar yaşandığını işaret ediyor.

UŞAK’TA AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI TEMMUZ AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM...

UŞAK’TA AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI TEMMUZ AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM ARAÇ SAYISI 197 BİN 191 OLDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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