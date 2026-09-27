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Edremit'te Altınkum Mahallesi yakınında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Altınkum Mahallesi Gece Pazarı'nda 31 ve 32 numaralı iş yerlerinin yanında çıkan yangın, Edremit itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:10

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit'te Altınkum Mahallesi yakınında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Edremit'te iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Altınkum Mahallesi Gece Pazarı mevkiinde bulunan işletmelerde yangın çıktı. Olay, 31 ve 32 numaralı iş yerlerinin yan tarafındaki binalarda başladı ve çevrede yoğun duman ile alevler görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bildirimin ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlerin bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramasını engellemek için yoğun çaba gösterdi. Zamanında müdahale sayesinde yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

hasar tespiti ve inceleme:

Yangının söndürülmesini takiben ekipler soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. İşletmelerde maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ ALTINKUM MAHALLESİ GECE PAZARI MEVKİİNDE BULUNAN İŞ YERLERİNDE ÇIKAN...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİ ALTINKUM MAHALLESİ GECE PAZARI MEVKİİNDE BULUNAN İŞ YERLERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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