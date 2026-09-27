Rüzgarın etkisiyle Doğantepe'de ahşap ev küle döndü

Amasya merkeze bağlı Doğantepe köyünde, Elvan K.'ye (80) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İddialara göre rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve evin tamamını sardı.

olay yeri ve müdahale:

Ev sahibi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olay üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü, ancak yapı kullanılamaz hale geldi.

soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İlgili birimler olayla ilgili tespit ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor; henüz başka can veya mal kaybına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.

Amasya’da ahşap ev alev alev yandı