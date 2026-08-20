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Efeler'de kavşakta iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: iki hafif yaralı

Efeler'de Atatürk Bulvarı'nda iki motosiklet kavşakta kafa kafaya çarpıştı; sürücüler İ.T. ve E.K. hafif yaralandı, ayakta tedavi edildi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de kavşakta iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: iki hafif yaralı

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Aydın'ın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 09 ASJ 650 plakalı motosiklet kavşaktan dönerken karşı yönden gelen E.K. idaresindeki 09 AJD 883 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışma sonrası müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü yola savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yola savrulan her iki motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve ayakta tedavi edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN KAFAYA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE İKİ MOTOSİKLETİN KAFAYA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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