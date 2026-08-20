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Efeler’de ücretsiz eğitim meyve verdi: gençler üniversite hayallerine kavuştu

Efeler Belediyesi’nin ücretsiz eğitim merkezlerinde YKS’ye hazırlanan öğrenciler, tıp, uzay mühendisliği, hemşirelik ve sınıf öğretmenliğine yerleşti.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Efeler’de ücretsiz eğitim meyve verdi: gençler üniversite hayallerine kavuştu

programın sonuçları:

Efeler Belediyesi Konu Anlatım ve Soru Çözüm Merkezleri'nde YKS hazırlığı yapan onlarca öğrenci, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşmenin sevincini yaşadı. Tıptan uzay mühendisliğine, hemşirelikten sınıf öğretmenliğine kadar geniş bir yelpazede başarı gösteren gençler, kent yönetiminin ücretsiz eğitim desteğinin somut karşılığını verdiğini gösterdi.

Yerleşme başarısı gösteren öğrenciler arasında Tekin Taha Doğan, Emirhan Arda Kılıç, Nehir Gündüz, Mehmet Çolak, Miraç Salgın ve Betül Ak gibi isimler bulunuyor; öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’i ziyaret etti.

başkanın değerlendirmesi:

Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Anıl Yetişkin, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecini ve gelecek hedeflerini dinledi. Elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Başkan Yetişkin, öğrencileri emeklerinden ve azimlerinden dolayı tebrik etti.

Başkan Yetişkin ziyaret sırasında şu sözleri paylaştı: "Sizlerin hayallerine ulaşması, emeklerinizin karşılığını alması bizim için büyük bir mutluluk. Bugüne kadar hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya çalıştık, bundan sonra da başarılarınızın ve hayallerinizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinizi yürekten kutluyor, üniversite yaşamınızda başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun".

tören ve teşekkür:

Ziyaretin sonunda Başkan Anıl Yetişkin, üniversiteye yerleşme başarısı gösteren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerini takdim etti. Öğrenciler ve aileleri, sınav hazırlık süreçlerinde sunulan ücretsiz eğitim imkanları ve destekler için belediyeye teşekkür etti. Öğretmenler de öğrencilerin bu başarısında emek veren ekipler olarak kutlandı.

Efeler Belediyesi tarafından sağlanan bu tür eğitim desteklerinin, gençlerin eğitim yolculuğunda fırsat eşitliğini güçlendirmeyi sürdüreceği belirtildi ve benzer desteklerin devam edeceğinin altı çizildi.

EFELER BELEDİYESİ KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM MERKEZLERİNDE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ...

EFELER BELEDİYESİ KONU ANLATIM VE SORU ÇÖZÜM MERKEZLERİNDE YKS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ ÜNİVERSİTE BAŞARISIYLA TAÇLANDI. TIPTAN UZAY MÜHENDİSLİĞİNE, HEMŞİRELİKTEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE KADAR FARKLI BÖLÜMLERE YERLEŞME BAŞARISI GÖSTEREN GENÇLER, EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN GURURU OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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