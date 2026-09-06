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Efeler'de ulaşım konforu için yol yenileme seferberliği

Efeler Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi başta olmak üzere birçok sokakta asfaltlama ve bakım çalışmaları yürüterek ulaşım konforu ile güvenliği artırıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Efeler'de ulaşım konforu için yol yenileme seferberliği

efeler'de yol yenileme çalışmaları:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde kent genelinde daha güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle başlatılan yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyenin bu girişimi, günlük yaşamı kolaylaştırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

mimar sinan mahallesi'nde uygulama:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde eş zamanlı olarak 4 farklı noktada asfaltlama ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan sokaklarda iş metotlarını ve kalite standartlarını uyguluyor.

vatandaş memnuniyeti ve çalışma takvimi:

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını program çerçevesinde sürdürmeye devam edecek.

EFELER’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

EFELER’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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