Efeler'de ulaşım konforu için yol yenileme seferberliği

efeler'de yol yenileme çalışmaları:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde kent genelinde daha güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle başlatılan yol yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyenin bu girişimi, günlük yaşamı kolaylaştırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

mimar sinan mahallesi'nde uygulama:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde eş zamanlı olarak 4 farklı noktada asfaltlama ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda ihtiyaç duyulan sokaklarda iş metotlarını ve kalite standartlarını uyguluyor.

vatandaş memnuniyeti ve çalışma takvimi:

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Anıl Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda yol yenileme çalışmalarını program çerçevesinde sürdürmeye devam edecek.

EFELER’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR