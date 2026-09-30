Efeler'de unlu mamul işletmelerine kapsamlı denetim

Efeler Belediyesi zabıta ekipleri saha denetimini yoğunlaştırdı

Halk sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki unlu mamul üretim ve satış noktalarında kapsamlı bir denetim çalışması yürüttü. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olan ekipler, ekmek ve diğer unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretilip satışa sunulmasını sağlamak için işletmeleri tek tek inceledi.

Denetimde hangi kriterler incelendi:

Zabıta ekipleri, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere hijyen sertifikaları, personel kıyafetleri, üretim alanlarının ve imalathane temizliği gibi temel hijyen koşullarını denetledi. Ayrıca gramaj tarifelerine uyum hassasiyetle ölçülerek, tüketicinin haklarının korunmasına özellikle dikkat edildi.

Uygunsuzluklara karşı uygulanan süreç:

Denetimlerde kurallara tam riayet eden işletmelere teşekkür edilirken, tespit edilen eksiklikler anında kayıt altına alındı. Mevzuata aykırı durumlar için işletmelere İhtar Varakası tanzim edilerek gerekli yasal uyarılar yapıldı. Eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine süre tanındı ve sürecin sıkı şekilde takip edileceği bildirildi.

Efeler Belediyesi, düzenli denetimlerle ilçede güvenilir gıda teminini sağlamayı amaçladığını vurgularken, vatandaşların şikayet ve ihbarlarını da değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi. Bu tür kontrollerin, hem tüketici güvenini artırdığı hem de haksız kazanç ve sağlık risklerinin önüne geçtiği değerlendiriliyor.

EFELER’DE GIDA DENETİMİ