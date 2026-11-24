Valilikte öğretmenler günü kabulü

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve beraberindeki eğitim heyeti, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

katılım ve protokol:

Kabulde İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'ye, Yakutiye İlçe Millî Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Okul Müdürü Muharrem Şahin, Sınıf Öğretmeni Elif Elitok ile öğrenciler Ebrar Meva Arınç ve Emir Asaf Karakoç eşlik etti. Öğrenciler, günün anısına Vali Baruş'a çiçek takdim etti.

vali baruş'un değerlendirmesi:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Baruş, öğretmenler ve öğrencilerle bir süre yakından ilgilenerek sohbet etti. Baruş, eğitimin toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, fedakârca görev yapan tüm eğitim neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ VE BERABERİNDEKİ EĞİTİM HEYETİ, ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’U MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.