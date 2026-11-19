L’Oréal Türkiye kasım kampanyalarına operasyonel hız ve dijital deneyimle hazırlanıyor:

L’Oréal Türkiye, yılın en yoğun alışveriş dönemi olan kasım ayında cilt bakımından saça, makyajdan parfüme uzanan geniş ürün yelpazesini avantajlı kampanyalarla sunmayı planlıyor. Şirket, artan talebe hızlı yanıt verebilmek için operasyonel süreçlerini ve dijital kanallarını eş zamanlı güçlendiriyor. Hedefler arasında online siparişlerde %25 artış ve siparişlerin kargoya teslim süresinin 12 saate indirilmesi yer alıyor.

Operasyonel hazırlıklar:

Artan sipariş hacmini yönetebilmek için L’Oréal Türkiye, depo içi hazırlama, paketleme ve lojistik iş birliklerinde verimliliği artırmaya odaklanıyor. Amaç, siparişten kargoya teslim sürecindeki darboğazları azaltarak tüketiciye daha kısa süre içinde ulaşmak. Operasyonlarda iyileştirme, hem kapasite artırımı hem de süreç optimizasyonu ile sağlanacak; bu sayede kampanya dönemlerinde yaşanabilecek gecikmeler minimize edilecek.

dijital çözümler ve kişiselleştirme:

Şirket, tüketicilerin doğru ürünü bulmasını kolaylaştırmak için yapay zekâ destekli kişiselleştirme ve dijital güzellik servislerine yatırım yapıyor. L’Oréal Türkiye Ticari Transformasyon ve Mükemmellik Direktörü Murat Başar, sürecin önemini şu sözlerle anlattı: "Güzellik alışverişinde soru yalnızca ‘Hangi ürünler var?’ değil, çoğu zaman ‘Bana hangisi uygun?’ oluyor. Dijital güzellik servisleri ve yapay zekâ destekli kişiselleştirme çözümlerimizle tüketicilerin bu soruya yanıt bulmasını ve seçenekleri kendi ihtiyaçlarına göre değerlendirmesini kolaylaştırıyoruz. Örneğin sanal deneme araçları, farklı renk ve görünümleri satın alma kararından önce deneyimleme imkânı sunuyor. Teknolojiyi tek başına bir yenilik olarak değil, tüketici için anlamlı ve kullanışlı bir faydaya dönüştürmeye odaklanıyoruz. Kasım gibi talebin yükseldiği bir dönemde bu deneyimi güçlü operasyonel hazırlıklarla desteklemek de alışveriş yolculuğunun kesintisiz ilerlemesi açısından önemli."

dijital kanalların rolü:

Sosyal medya ve deneyim odaklı platformlar, ürün keşfi ve satın alma kararlarını şekillendirmede kritik rol oynuyor. L’Oréal Türkiye e-ticareti yalnızca satış yapılan bir kanal olarak görmüyor; dijital mecraları tüketici etkileşimini artıran, ilham veren ve satın alma yolculuğunu kolaylaştıran birer deneyim alanı olarak konumlandırıyor. İçerik ve etkileşim stratejileri ile kampanya dönemlerinde tüketicinin doğru ürüne daha hızlı yönlendirilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak L’Oréal Türkiye, kasım kampanyalarında operasyonel verimlilik ile dijital kişiselleştirmeyi birleştirerek tüketiciye daha hızlı, daha ilgili ve daha akıcı bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor. Hem lojistik hem de teknoloji odaklı adımlar, kampanya performansını destekleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

MURAT BAŞAR