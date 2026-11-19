Törenin detayları:

Adliye personeli Tolga Yaban ile polis memuru Beyza Calhan uzun süredir devam eden tanışıklığın ardından nikâh masasına oturdu. İkili, Aydın Adliyesi koridorlarında başlayan yakınlaşmalarını aile ve mesai arkadaşlarının önünde resmileştirdi.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çift, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Davetliler arasında her iki ailenin yakınları ile adliye ve emniyet çalışanları da yer aldı.

Katılımcılar ve şahitler:

Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Arısoy, Ağır Ceza Reisi Hasan Öztürk ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mesut Öner gibi kurum temsilcileri de katıldı. Genç çifti mutlu günlerinde adliye personeli ve emniyet mensupları yalnız bırakmadı.

Nikâh töreninde çift, yakınlarının ve mesai arkadaşlarının önünde bir ömür boyu mutluluğa evet dedi; düğün, samimi ve coşkulu anlara sahne oldu.

AYDIN’DA ADLİYE MEMURLUĞU YAPAN TOLGA YABAN İLE POLİS MEMURU BEYZA CALHAN’IN ADLİYE KORİDORLARINDA BAŞLAYAN AŞK DOSYASI, NİKÂH MASASINDA KARARA BAĞLANDI.