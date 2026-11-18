Eskişehir'de yalnızlıkla mücadeleden iş fırsatına dönüşen tasarımlar

Eskişehir'de yaşayan Dürdane Faytoncu, eşini kaybettikten sonra evde geçirdiği yalnız zamanı değerlendirmek için halk eğitimi kurslarına katıldı. Yaklaşık 2 yıldır boncuk takı ve aksesuar üretimi yapan Faytoncu, yaptığı kolye, küpe ve bileklikleri hem kurslarda hem de vatandaşların beğenisine sunuyor.

Kurs süreci ve tasarım yaklaşımı:

Faytoncu, kurslarda usta öğreticilerin rehberliğinde çalıştığını ve tasarımlarını genellikle kendisinin oluşturduğunu söylüyor. Kurs ortamının ona hem vakit geçirme hem de sosyalleşme imkânı verdiğini belirten Faytoncu, internetten örnekler bulup onları kendi yorumuyla hayata geçirdiğini ifade ediyor. Bu süreç, onun için hem zihinsel bir meşgale hem de yaratıcı bir uğraş haline geldi.

Faytoncu, kurslara düzenli katıldığını ve öğreticilerden öğrendiği teknikleri kendi tasarımlarında kullandığını aktarıyor. Üretim sürecinde el emeğinin ön planda olduğunu ve ortaya çıkan ürünlerin her birinin özgün tasarım barındırdığını vurguluyor.

Ürün çeşitleri ve fiyatlandırma:

Hazırlanan ürünler arasında boncuktan yapılan kolyeler, küpeler ve bileklikler yer alıyor. Faytoncu, fiyatlandırma konusunda şu bilgileri veriyor: bazı modeller 500 lira civarında satılırken, 'Dorika' olanların daha yüksek fiyatlandırıldığını söylüyor. Hematit taşlı ürünlerin fiyatı ise 350-400 lira aralığında, bileklikler de genellikle 350-400 lira arasında alıcı buluyor.

Faytoncu, ürünlerin kalitesine dikkat ettiklerini ve bazı taşların kararma gibi sorunlara yol açmadığını belirtiyor. Bu özellikleri müşterilerin tercihinde etkili oluyor ve el emeği ürünlere talep sağlıyor.

Sonuç olarak, Dürdane Faytoncu için takı tasarımı yalnızca hobi değil; evdeki yalnızlığı hafifleten, sosyal bağları güçlendiren ve aynı zamanda ekonomik gelir sağlayan bir uğraş haline geldi.

ESKİŞEHİR'DE 2 YILDIR BONCUK TAKI VE AKSESUAR YAPIMIYLA UĞRAŞAN DÜRDANE FAYTONCU, EVDE TEK KALMAMAK VE VAKİT GEÇİRMEK AMACIYLA BAŞLADIĞI KURSLARDA ÜRETTİĞİ EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNUYOR.