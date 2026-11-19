Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 19 Kasım Perşembe günü gece saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Etkili olacak iller:

Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın kuzeyi, Bitlis'in batısı ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli sağanak öngörülürken, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Beklenen miktarlar ve olası etkiler:

Uyarıda, yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 21 ila 50 kilogram, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde ise 51 ila 75 kilogram arasında olmasının beklendiği belirtildi. Yüksek kesimlerde yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği vurgulandı.

Meteoroloji ayrıca sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Uyarının 19 Kasım saat 00.00'da başlayıp 19 Kasım saat 23.59'a kadar geçerli olduğu kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN DOĞU ANADOLU'NUN BAZI İLLERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI