Olayın yeri ve gelişimi:
TAG Otoyolunun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkiinde tur otobüsü ile iki tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi; olayla ilgili ilk bilgiler sınırlı.
Müdahale ve trafik durumu:
Olayla ilgili resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Gelişmeler takip ediliyor ve kazanın olduğu güzergahta trafik akışında aksamalar yaşanmış olabilir.
Haberin takibi:
Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar ile yaralıların durumu netleştikçe haber güncellenecektir.
TAG Otoyolu Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında kazada yaralılar var
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