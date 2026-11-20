Olayın yeri ve gelişimi:

TAG Otoyolunun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkiinde tur otobüsü ile iki tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi; olayla ilgili ilk bilgiler sınırlı.

Müdahale ve trafik durumu:

Olayla ilgili resmi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Gelişmeler takip ediliyor ve kazanın olduğu güzergahta trafik akışında aksamalar yaşanmış olabilir.

Haberin takibi:

Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar ile yaralıların durumu netleştikçe haber güncellenecektir.

TAG Otoyolu Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında kazada yaralılar var