Kurda yatay seyre devam

Serbest piyasada döviz kurları güne yatay bir görüntüyle başladı. İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre doların satış fiyatı 50,4640 lira, euro ise 55,4780 lira olarak kaydedildi.

Kapalıçarşı alış ve satış verileri:

Kapalıçarşı'da dolar 50,4620 liradan alınırken 50,4640 liradan satılıyor. Euro tarafında ise 55,4760 liradan alınan para birimi 55,4780 liradan satılıyor. Alış ve satış arasındaki fark seyrelmiş bir işlem gününe işaret ediyor.

Önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanış verileriyle kıyaslandığında, doların önceki kapanıştaki satış fiyatı 50,44 lira, euronun satış fiyatı ise 55,45 lira olarak kaydedilmişti. Bugünkü açılışın bu seviyelere yakın olması, piyasanın henüz belirgin bir yön tayin etmediğini gösteriyor.

Yatırımcı gözünde kısa vadeli dalgalanmalarda Kapalıçarşı verileri izlenmeye devam edecek; mevcut açılış fiyatları piyasada sınırlı oynaklık sinyali veriyor.

DOLAR 50,4640 LİRADAN, EURO İSE 55,4780 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.