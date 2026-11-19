Klip çekimleri ve atmosferi:

22 yaşındaki Sökeli şarkıcı Melvin, müzik kariyerine yeni bir adım olarak 'Yaşanmamış Saydın' adlı parçasının video klibini yayımladı. Şarkının düzenlemesi ve prodüksiyonu Batuhan Özgün tarafından gerçekleştirildi ve çalışma, dinleyicilerden kısa sürede ilgi toplamaya başladı.

Klip çekimleri için tercihini Kuşadası ve bölgedeki sahil sitelerinden kullanan ekip, şarkının duygusal atmosferini destekleyen görsel bir anlatım oluşturdu. Görsel tercihler ve mekan kullanımı, parçanın hissettirdiklerini izleyiciye aktarmayı hedefliyor; klip şu an dijital müzik platformlarında erişime açıldı.

Repertuvar ve genç sanatçının performansı:

Repertuvarında 'Yaşanmamış Saydın'ın yanı sıra 'Beni Hatırla', 'Yalancısın', 'Biri ile Tanışırsın' ve 'Toparlanamıyorum' gibi parçalar da bulunan Melvin, yaşına rağmen sesi ve sahne performansıyla dikkat çekiyor. Yeni klip, sanatçının müzikal yönünü ve sahne kimliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

SÖKELİ GENÇ ŞARKCII İLK KLİBİNİ KUŞADASINDA ÇEKTİ