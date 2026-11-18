Vali Varol fakülte çalışmalarını yerinde değerlendirdi

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'ni ziyaret ederek fakülte bünyesindeki eğitim, uygulama ve proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Dijilab ve sanal gerçeklik uygulamaları:

Ziyaret kapsamında Varol, öncelikle Dijilab'da kullanılan sanal gerçeklik (VR) uygulamalarını yerinde gördü ve yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede, teknolojinin veterinerlik eğitimine entegrasyonu ve öğrencilerin pratik becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların eğitime kattığı esneklik vurgulandı. Sanal ortamların teşhis, müdahale ve vaka çalışmaları açısından tekrar edilebilir eğitim imkânı sunduğu değerlendirildi.

Hayvan Hastanesi ve öğrenci projeleri:

Fakülte bünyesindeki Hayvan Hastanesi de ziyaret edilen birimlerden oldu; hastanenin sunduğu hizmetler, teknik donanım ve çalışma imkânları hakkında bilgi alındı. Ziyaret sırasında ayrıca öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan öğrenci kulüpleri tarafından yürütülen projeler incelendi. Bu projelerin saha deneyimi sağladığı ve öğrencilerin çok disiplinli çalışma kültürünü desteklediği belirtildi.

Vali Varol'un ziyareti, fakültede yürütülen eğitimsel uygulamaların, teknolojik altyapının ve öğrenci odaklı proje çalışmalarının yerinde değerlendirilmesiyle sonlandı.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) VETERİNER FAKÜLTESİNİ ZİYARET EDEREK FAKÜLTEDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ, SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE HAYVAN HASTANESİNİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.