Patnos'ta lahanayı toprağa gömme geleneği

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayanlar, kış aylarında taze lahana bulma zorluğuna karşı eski bir yöntemi sürdürüyor. Sarma yapmak üzere ayrılan lahanalar özel olarak hazırlanıp toprağın altına gömülüyor; böylece ihtiyaç duyulduğunda çıkarılıp sofralara taşınıyor.

Gelenekten bugüne uygulama:

Uygulama, ilçede nesiller boyu aktarılan bir saklama biçimi olarak kalmış. Köy ve mahallelerde aileler, kışlık ihtiyaçlarını planlarken bazı lahanaları ayırıyor ve doğal koşullarda korunmasını sağlıyor. Bu yöntem, modern depolama olanaklarının kısıtlı olduğu dönemlerden gelen bir alışkanlık olarak varlığını sürdürüyor.

Uygulama ve hazırlık süreci:

Hazırlık aşamasında kişiler önce sarma için ayıracakları lahanaları seçiyor, gerekirse temizliğini ve düzenlemesini yapıp belli bir düzen içinde toprağa gömüyor. Patnoslu üreticilerden İslam Kaya uygulamayı şöyle anlattı: "Kış aylarında yaprak sarması yapmak için bu lahanalara ihtiyacımız olacak. Bugün 10-15 tane lahana ayırdık, hazırladık ve toprağın altına gömdük. Yaklaşık 1-2 ay toprağın altında kaldıktan sonra kışın ihtiyaç duyduğumuzda çıkarıp sofralarımıza taşıyacağız. Böylece rahatlıkla tüketebileceğiz".

Toprağa gömerek saklama, Patnos'ta hem pratik bir çözüm hem de bir kültürel miras örneği olarak görülüyor; ailelerin kışlık hazırlıklarındaki yerel bilgiyi koruması, doğrudan günlük sofralara yansıyor.

Ağrı’da kışlık lahanalar toprağa gömülerek saklanıyor