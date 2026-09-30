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Öğrencilerle polis arasında güven ve rehberlik köprüsü

Kilis'te bir ortaokulda düzenlenen etkinlikte polisler öğrencilere kişisel güvenlik, akran zorbalığı, sosyal medya güvenliği ve 112 kullanımını anlattı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Öğrencilerle polis arasında güven ve rehberlik köprüsü

Etkinlikte rol model buluşması

Kilis’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Okulda Huzur, Hayatta Başarı projesi kapsamında Mehmet Keçik Ortaokulu’nda bir rol model etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrenciler ile polis ekipleri arasında doğrudan iletişim kurulmasını ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesini hedefledi.

Etkinlikte ele alınan konular:

Programda öğrencilere kişisel güvenlik kuralları, polislik mesleğinin rolleri, akran zorbalığıyla mücadele yöntemleri, güvenli sosyal medya kullanımı ile 112 Acil Çağrı Hattının doğru kullanımı ve önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Sunum ve kısa açıklamalar aracılığıyla bu başlıkların hem günlük yaşam hem de dijital ortamlardaki etkilerine dikkat çekildi.

Öğrencilerin katılımı ve soru-cevap:

Etkinliğin sonunda öğrenciler, günlük hayatta ve dijital ortamda karşılaştıkları sorunlara ilişkin merak ettikleri soruları polis ekiplerine yönelterek sohbet etti. Bu bölümde öğrencilerin sorularına doğrudan cevap verilmesi, katılımcılar arasında empati ve rehberlik ilişkisini güçlendirdi.

Genel olarak etkinlik, okul ile emniyet birimleri arasındaki iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildi ve gençlerin güvenlik farkındalığının artırılmasına katkı sağladı.

KİLİS&#039;TE ÖĞRENCİLER POLİS EKİPLERİYLE BULUŞTU

KİLİS'TE ÖĞRENCİLER POLİS EKİPLERİYLE BULUŞTU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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