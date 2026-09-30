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Kış spor okulları başlıyor: Bursa'da 3 ekim'de çocuklar 12 branşta spora başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları 3 Ekim'de başlıyor; 4-16 yaş arası çocuklar 12 branşta, deneyimli antrenörlerle 9 dönem eğitim alacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kış spor okulları başlıyor: Bursa'da 3 ekim'de çocuklar 12 branşta spora başlıyor

Kış spor okulları başlıyor:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Kış Spor Okulları yeni döneme hazırlanıyor. Eğitimler 3 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 4-16 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde planlandı. Programlar, belediyenin modern spor tesislerinde, deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek; çocuklar spor yaparken aynı zamanda sosyal ve fiziksel gelişim fırsatı bulacak.

Program ve branşlar:

Kış Spor Okulları, 12 farklı branşta eğitim sunuyor: basketbol, yüzme, voleybol, kort tenisi, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, karate, güreş, judo, satranç ve jimnastik. Eğitimler dörter haftalık periyotlarla, toplam 9 dönem halinde yürütülecek. Her branş için antrenman programları yaş gruplarına göre düzenlenerek katılımcıların seviyelerine uygun çalışma yapılacak.

Kayıt ve tesisler:

Kayıt yaptırmak isteyenler ilgili spor tesislerine başvurabilecek. Başvurular Fethiye Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri, Şahin Başol Spor Kompleksi ve Hüdavendigar Spor Tesisleri üzerinden alınacak. Taekwondo ve güreş branşları için kayıtlar Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisleri'nde yapılacak. Yüzme eğitimlerine katılmak isteyenler ise Mihraplı Yüzme Havuzu, Gürsu Yüzme Havuzu ve Kestel Yüzme Havuzu arasından uygun tesisi seçip kayıt yaptırabilecek.

Kış Spor Okulları hakkında ayrıntılı bilgi ve program takvimi için https://bbbgenclikkulubu.com/ adresi ziyaret edilebilir. İlgi duyan aileler belirtilen tesislere giderek tercih ettikleri branşlara kayıt yaptırabilirler.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KIŞ SPOR OKULLARI’NDA YENİ DÖNEM 3 EKİM...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KIŞ SPOR OKULLARI’NDA YENİ DÖNEM 3 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR. 4-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARI KAPSAYAN EĞİTİMLER, 12 FARKLI BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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