Eğlence merkezindeki hesap kavgası taksi önünde silahlı çatışmaya dönüştü

Olayın gelişimi

Olay, Bursa Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Berk Keleş, arkadaşlarıyla geldiği mekânda yemek yiyip alkol aldıktan sonra hesabı fazla buldu ve işyeri çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce işyeri müdürü tarafından Keleş’in evine gönderilmesi için ticari taksi çağrıldı.

İddialara göre Keleş işyeri önünde bağırmaya ve hakaret etmeye devam etti; müdahale eden işyeri çalışanı Önder Y. bacağından tabancayla yaralandı. Yaraladığı kişi taksiye bindikten sonra olayın seyrinde yeni bir aşama başladı.

Görüntülerdeki anlar:

Güvenlik kamerası görüntülerine göre olay yerinden dışarı çıkan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru M.S., sivil kıyafetle şahsa "Dur polis, silahını bırak, teslim ol" şeklinde art arda ihtarda bulundu. Görüntülerde ihtarlara rağmen Keleş’in taksi içinden silahı çıkarıp polise doğrulttuğu ve ardından ateş ettiği, polis memurunun da karşılık verdiği görüldü. Silah seslerinin peş peşe duyulduğu çatışma anları kayıtlarla sabit.

Çatışmanın ardından başından vurulan Berk Keleş ağır yaralandı; ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Keleş hayatını kaybetti. Olay sırasında bacağından yaralanan Önder Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Soruşturma ve iddianame:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Keleş’in önce Önder Y.’yi silahla yaraladığı, ardından işyeri önündeki kalabalığa silah doğrultup tehditlerde bulunduğu ve sonrasında kendisini polis olarak tanıtan M.S.’ye ateş ettiği belirtildi. Savcılık, M.S.’nin eylemini hem yaralanan kişiye yönelik saldırıyı sonlandırma, hem işyeri önündeki kalabalığın güvenliğini sağlama hem de kendi hayatını koruma amaçlı olarak değerlendirdi.

İddianamede polis memurunun eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 25’inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa kapsamında kaldığı görüşüne yer verildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.S. hakkında yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.

Avukatın savunması:

M.S.’nin avukatı Sedat Gülen, izinli olmasının olay karşısındaki polislik görevini ortadan kaldırmadığını, polislerin mevzuat gereği görev dışında karşılaştıkları olaylara müdahale edebileceğini söyledi. Gülen, görüntülerde müvekkilinin önce polis olduğunu belirttiğinin ve "Dur polis", "Silahını bırak, teslim ol" şeklinde ihtarlarda bulunduğunun görüldüğünü vurguladı.

Avukat, güvenlik kamerası görüntülerinin müvekkilinin amacının öldürmek değil, saldırıyı sonlandırıp şahsı etkisiz hale getirmek olduğunu gösterdiğini; ayrıca müvekkilin silahında ateşe hazır mermiler bulunmasına rağmen şahıs etkisiz hale geldikten sonra ateşe devam etmediğinin bunun delili olduğunu savundu. Gülen, olayın üçüncü kişi lehine meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili otopside 2,79 promil alkol tespit edildiği raporlandı. Soruşturma ve yargılama sürecinde iddialar, görüntüler ve adli raporlar kritik rol oynayacak.

POLİSİ BÖYLE HEDEF ALIP ATEŞ ETTİ SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA HAYATINDAN OLDU