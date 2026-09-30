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Ekim sahnesi Denizli'de: şehir tiyatrosu yeni sezonu 'geç kalanlar' ile açılıyor

Denizli Büyükşehir Şehir Tiyatrosu, 2 Ekim'de Pervin Ünalp'in 'Geç Kalanlar' oyunuyla sezona başlıyor; Ekim boyunca beş farklı yapım sanatseverlerle buluşacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ekim sahnesi Denizli'de: şehir tiyatrosu yeni sezonu 'geç kalanlar' ile açılıyor

Ekim sahnesi Denizli'de: şehir tiyatrosu yeni sezonu 'geç kalanlar' ile açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 Ekim 2026'da sezonu açıyor. Perdenin arkasında bu yıl da farklı türlerden seçkiler yer alıyor; dramdan komediye, ezber bozan anlatımlardan interaktif doğaçlamaya uzanan beş yapım Ekim boyunca sanatseverlerle buluşacak. E-bilet satışı ise erişime açıldı.

sezonun açılış oyunu ve teması:

Açılışta sahnelenen oyun Geç Kalanlar, usta oyuncu ve yazar Pervin Ünalp imzası taşıyor ve iki perdeden oluşuyor. Oyun, ilişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin yaşadıklarını, ayrılığa götüren nedenleri ve duygusal kırılmaları derinlemesine irdeliyor. Şehir Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı yapım, hem oyunculuk hem de yönetmenlik pratiğinin bir araya geldiği güçlü bir açılış niteliğinde.

ekim programı kısa panorama:

Programın devamında 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde, Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlanan Sığıntılar adlı eser izleyiciyle buluşacak. Bu oyun mültecilik olgusunu çarpıcı bir dille ve farklı açılardan ele alıyor. Ardından 16-17 Ekim 2026 tarihlerinde sahnede olacak Berlin Berlin, Doğu Berlin'de yaşayan yeni evli ve idealist genç bir çiftin komik talihsizliklerle örülü kaçış hikâyesini anlatıyor ve iki perdelik bir komedi sunuyor.

28 Ekim'de ise Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda Kral Übü oyunu sahnelenecek; eser seyircisini yalnızca güldürmekle kalmayıp, güldürülenin arkasındaki karanlık yapıyı fark etmeye davet ediyor. Ekim ayının son yapımı olarak 30-31 Ekim tarihlerinde DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda interaktif doğaçlama gösterisi Söz Sende izleyiciyle buluşacak; bu gösteri seyircinin katılımını merkeze alan eğlenceli bir performans vaat ediyor.

bilet ve erişim bilgileri:

Oyunları izlemek isteyenler e-biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden veya Çatal Çeşme Oda Tiyatrosu gişelerinden temin edebilir. Etkinlikler ve program detayları için 0258 280 21 24 numaralı hattan bilgi alınabiliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak hemşehrilerini sezonu izlemeye davet etti. Başkan Çavuşoğlu, tiyatronun ilham verici atmosferinde tüm yaş gruplarını hikâyelere ortak olmaya çağırdı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 2 EKİM’DE &quot;GEÇ KALANLAR&quot; İLE YENİ SEZONU...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, 2 EKİM’DE "GEÇ KALANLAR" İLE YENİ SEZONU BAŞLATIYOR. EKİM AYI BOYUNCA DRAMDAN KOMEDİYE, EZBER BOZAN ANLATIMLARDAN İNTERAKTİF DOĞAÇLAMAYA UZANAN 5 FARKLI YAPIM SANATSEVERLERLE BULUŞACAK. TİYATROSEVERLERİN HEYECANLA BEKLEDİĞİ OYUNLAR İÇİN E-BİLETLER ERİŞİME AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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