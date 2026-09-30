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Karacasu'da Alemler elma festivali başlıyor

Karacasu'da 1-3 Ekim'de Alemler Mahallesi'nde düzenlenecek 4. Alemler Tarım, Kültür, Sanat ve Elma Festivali'nde konserler ve keşkek hayrı ziyaretçileri bekliyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karacasu'da Alemler elma festivali başlıyor

Karacasu'da Alemler elma festivali başladı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Alemler Tarım, Kültür, Sanat ve Elma Festivali için hazırlıklar tamamlanıyor. Etkinlik 1-3 Ekim tarihlerinde Alemler Mahallesi'nde, Alemler Muhtarlığı ev sahipliğinde yapılacak ve yöresel üretim ile kültürel mirası ön plana çıkaracak aktivitelerle ziyaretçilere açık olacak.

program ve sahne alacak isimler:

Festival programında müzik ve sahne etkinlikleri öne çıkıyor. Organizasyonda sırasıyla Gizo, Çağatay Olgun, Mehmet Bahçe ve Ozancan sahne alacak. Yerel katılımcılar ile birlikte kültür ve sanatın buluşacağı bir ortam hedefleniyor.

geleneksel keşkek hayrı ve çağrı:

Etkinlik kapsamında 3 Ekim Cumartesi günü geleneksel keşkek hayrı düzenlenecek. Alemler Muhtarı Hasan Çetinkaya, tüm vatandaşları festivale davet ederek birlik ve beraberlik içinde keyifli bir gün geçirilmesini amaçladıklarını söyledi. Muhtarlık yetkilileri, festivalin hem kültürel kaynaşma hem de yerel ekonomiye katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

AYDIN&#039;IN KARACASU İLÇESİNDE BU YIL 4.&#039;SÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ALEMLER TARIM, KÜLTÜR, SANAT VE...

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE BU YIL 4.'SÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ALEMLER TARIM, KÜLTÜR, SANAT VE ELMA FESTİVALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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