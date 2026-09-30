Kütahya'ya yeni arkeoloji ve maden müzesiyle 612 milyon liralık kültür yatırımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kütahya programını anlattı

Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kütahya'da kente yapılan kültür ve turizm yatırımlarını paylaştı. Ersoy, son 24 yılda kentin kültür ve turizmine 612 milyon lira kaynak aktarıldığını, işletme belgeli konaklama tesis sayısının 3'ten 75'e, yatak kapasitesinin ise 324'ten 4.407'ye yükseldiğini söyledi. İl programı çerçevesinde bakan, milletvekilleri, belediye temsilcileri ve teşkilat mensuplarıyla kent önceliklerini değerlendirdi.

Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi: çok katmanlı bir sunum

Kentteki 90 yıllık müzecilik birikimini tek çatı altında birleştiren Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi resmen kapılarını açtı. Müze; arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk olmak üzere beş tema ile kentin binlerce yıllık hikâyesini bütüncül olarak sunmayı hedefliyor. Koleksiyonda 30.959 arkeolojik eser, 4.078 etnografik eser ve 27.664 sikke olmak üzere toplam 62.701 eser kayıtlı; yaklaşık 3.300 eser ise teşhirde ziyaretçilerle buluşacak.

Bakan Ersoy, müzenin Friglerden Roma ve Bizans'a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı'ya uzanan mirası koruyup geleceğe aktaracağını belirtti. Proje, Bakanlık ile Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013'te imzalanan protokolle başladı; yapım çalışmaları 2015'te hayata geçti. Yeni yapıda Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ortak hizmet verecek.

Müzede sergilenecek öncü çalışmalardan bazıları

Müze, Cumhuriyet tarihinin kapsamlı kazı ve restorasyon programlarından biri olarak gösterilen Geleceğe Miras Projesi kapsamında bulunan eserleri de sergileyecek. Sergilenecek parçaların önemli bir bölümü Aizanoi Antik Kenti kazıları ve Seyitömer Höyük başta olmak üzere bölgedeki kurtarma kazılarından geliyor. Ayrıca 2022'de kazıları başlanan ve 12 aylık kazı statüsüne alınan Tavşanlı Höyük buluntuları da müzede yer alacak.

Dikkat çeken eserler arasında, Mekke, Medine ve Kudüs tasvirlerini içeren 1816–1817 tarihli Hac Şahadetnameleri de bulunuyor. Bu eserler 2022'de Parmakören Köyü Camii duvarında bir deliğe sıkıştırılmış halde keşfedildi ve Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarınca restore edilerek sergilenmeye hazır hale getirildi.

Müze bir kültür merkezi olarak planlandı

Bakanlığın müzecilik yaklaşımı doğrultusunda yeni müze, yalnızca eser depolayan bir yapı değil; araştırma, eğitim ve kültürel etkinliklere açık yaşayan bir kurum olarak kurgulandı. Yapıda 150 kişilik konferans salonu, geçici sergi alanı, çocuk müzesi ve restoran gibi birimler yer alıyor. Ersoy, çocukların antik kentlerden çinilere, gündelik hayattan madenciliğe kadar bu toprakların hafızasını deneyimlemelerinin önemine vurgu yaparak aileleri müzeyi programlarına dahil etmeye çağırdı.

Yerel temaslar ve beklentiler

Ersoy'un Kütahya programına AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral ile milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de katıldı. Toplantılarda vatandaşların istek, ihtiyaç ve beklentileri ile kentin öncelikli yatırımları masaya yatırıldı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda proje ve politika geliştirmeye devam edileceğini belirtti ve "Ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz" mesajını paylaştı.

Ziyaretler kapsamında Bakan Ersoy Valiliği ve Gülsüm Güral Çini Müzesi'ni de gezdi; çinicilikle uğraşan esnafla bir araya geldi. Ersoy, açılan yeni müzenin Kütahya'nın kültür turizmine önemli bir ivme kazandıracağına inandığını belirterek müzenin şehre hayırlı olmasını diledi.

BAKAN ERSOY, KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİNİ GEZDİ