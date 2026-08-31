Halk kartla binlerce aileye nefes: ağustosta 10 milyon lira destek

Mersin'de ağustos Halk Kart ödemeleri hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Ağustos ayı Halk Kart ödemelerini tamamladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programla ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara düzenli destek sağlanıyor.

ödeme dağılımı ve tutarlar:

Bu kapsamda toplam 7.425 kişinin hesabına 10.174.600 lira tutarında destek yatırıldı. Dağılım detaylarına göre 3.497 kişiye 1.000 lira, 3.928 kişiye ise 1.700 lira ödeme yapıldı.

kullanım alanı ve yerel ekonomiye katkı:

Halk Kart, anlaşmalı yerel market ve bakkallarda temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin temininde kullanılabiliyor. Belediyenin açıklamasına göre uygulama, hem ihtiyaç sahibi ailelerin aile bütçesine doğrudan katkı sağlıyor hem de küçük esnafın satışlarını destekleyerek kent dayanışmasını kuvvetlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Halk Kart desteğini aralıksız sürdürerek sosyal belediyecilik örneği sergilemeyi ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı hedefliyor.

MERSİN’DE HALK KART UYGULAMASI KAPSAMINDA AĞUSTOS AYINDA 7 BİN 425 KİŞİNİN HESABINA TOPLAM 10 MİLYON 174 BİN 600 LİRA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YATIRILDI.