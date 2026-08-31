Van’da kırtasiye hareketliliği: veliler hazırlıklarını erkenden tamamlıyor

Van'da kırtasiye hareketliliği başladı

Van’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kırtasiyelerde yoğunluk artıyor. Defter, çanta, kalem, boya ve diğer okul malzemeleri raflarda yerini alırken veliler, çocukların ihtiyaç listesini tamamlamak için mağazaları geziyor. Bazı aileler alışverişi öğretmenlerin vereceği listelerin gelmesini bekliyor; bazıları ise kalabalıktan önce hazırlık yapmayı tercih ediyor.

fiyatlar ve ürün seçenekleri:

Kırtasiye işletmecisi Lokman Kaya, yeni eğitim yılı öncesi stoklarını erkenden yenilediklerini ve genel olarak fiyatların geçen yıla göre daha makul seyrettiğini aktardı. Kaya, okul çantalarında üç kalite seçeneği sunduklarını belirterek çanta fiyatlarının bin liradan başlayıp 2 bin 500 liraya kadar çıktığını söyledi. İşletmeci, özellikle çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerde kalite ve sağlığın ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak ürünlerin marka ve TSE damgasına dikkat edilmesini tavsiye etti.

Kaya, uygun fiyatlı alternatiflerin de mağazalarda mevcut olduğunu ve müşterilere bütçelerine göre seçenekler sunduklarını belirtti. Raflardaki çeşitlilik; farklı boyut, malzeme ve marka tercihleri nedeniyle velilerin beklentilerini karşılayacak şekilde organize edildi.

erken alışverişin avantajları ve uyarılar:

İşletmeciler, erken gelen müşterilere hem daha geniş ürün çeşitliliği sunabildiklerini hem de satış sırasında birebir yardımcı olabildiklerini söylüyor. Kaya, son günlere bırakıldığında mağazalarda yoğunluk ve kalabalık oluştuğunu, bunun hem seçim hem de hizmet kalitesini etkileyebileceğini ifade etti.

Velilerin alışveriş yaparken özellikle dikkat etmesi gereken noktalar arasında ürünlerin temizliği, sağlamlığı ve üretici bilgileri yer alıyor. Kaya’nın sözleriyle, 'Çocuklarımız bizim için değerlidir' ifadesi, tercihlerde sağlığa ve kaliteye öncelik verilmesi gerektiğini özetliyor. Ayrıca öğretmen listelerindeki özel gereksinimler ve yaş gruplarına uygun ürün tercihleri göz önünde bulundurulmalı.

Sonuç olarak Van’daki kırtasiyelerde yılbaşına doğru hareketlilik sürüyor; esnaf erken dönemde hazırlığını tamamlarken, velilere de alışverişlerini son güne bırakmamaları ve çocukların doğrudan temas ettiği ürünlerde kalite kontrollerini ihmal etmemeleri öneriliyor.

Van'da kırtasiyelerde okul hazırlığı başladı