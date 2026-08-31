Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken üretim ve yatırımı uygun finansmanla destekleme çağrısı

Ekonomik verilerin genel değerlendirmesi:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TÜİK'in açıkladığı 2026 ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirerek ülke ekonomisinin performansına ilişkin görüşlerini paylaştı. Baran, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 2,5'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüme kaydedildiğini, cari fiyatlarla GSYH'nin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar liraya ulaştığını hatırlattı.

Sektörel görünüm ve sanayide canlanma:

Büyümenin sektörel dağılımında tarım, ormancılık ve balıkçılık grubunun yüzde 13,3 ile ikinci çeyreğin en yüksek artışını gerçekleştirdiği, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin yüzde 4, sanayi sektörünün yüzde 2,4 büyüdüğü bildirildi. Finans ve sigorta ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 2 artarken inşaat sektörü yüzde 1,9 daraldı.

Sanayi sektöründe büyüme oranının yükselmesi ekonomideki hareketlenmenin de göstergesidir, diyen Baran, sanayideki pozitif seyirin tedarikten lojistiğe, ticaretten ihracata ve istihdama kadar geniş bir alanı etkileyeceğini ifade etti. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralan sanayinin ikinci çeyrekte yeniden pozitif bölgeye geçmesi gündemdeki önemli veriler arasında yer aldı.

Tüketim, yatırım ve finansman dinamikleri:

Baran, hanehalkı nihai tüketim harcamalarının ikinci çeyrekte yüzde 3,5 arttığını ancak gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki artışın yalnızca yüzde 0,6 ile sınırlı kaldığını belirterek büyümenin sürdürülebilirliği açısından yatırım cephesinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. 'Bir ekonominin yarınını yatırım belirler' sözleriyle yatırımın önemine dikkat çeken Baran, makine, teknoloji, yeni üretim kapasitesi ve dijital dönüşüme yapılacak yatırımların üretim, ihracat ve istihdamın temelini oluşturduğunu ifade etti.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri grubundaki yüzde 0,5'lik büyümenin iç talep ve ticari faaliyetteki ılımlı seyrin bir göstergesi olduğunu söyleyen Baran, yüksek finansman maliyetlerinin özellikle KOBİ'lerin işletme sermayesi ve yatırım kararları üzerindeki etkisinin sürdüğünü belirtti.

Enflasyonla mücadele ve finansmana ilişkin öneriler:

Baran, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin önemine işaret ederek fiyat istikrarı sağlanmadan kalıcı refah ve öngörülebilir yatırım ortamının oluşamayacağını kaydetti. Dezenflasyon sürecinde reel sektörün üretim kapasitesinin korunmasının gerekliliğine değinen Baran, iş dünyasının bugün en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim ve finansmanın maliyeti olduğunu belirtti.

Özellikle KOBİ'lerin yüksek maliyetlerle işletme sermayesi ihtiyacını karşılamaya çalıştığını, bunun üretim ve istihdama olumsuz yansıdığını ifade eden Baran, üreticinin yatırım yapabilmesi, ihracatçının yeni pazarlara açılabilmesi ve KOBİ'nin işletme sermayesine makul koşullarla ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı. Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden reel sektörü destekleyecek seçici ve uygun maliyetli finansman imkânlarının, önümüzdeki dönemde büyümeye önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz şeklinde değerlendirme yaptı.

Baran ayrıca, küresel ve iç şartlara rağmen Türkiye ekonomisinin 24 çeyrektir kesintisiz büyümesinin ülkenin üretim kapasitesi ve girişimci gücünü gösterdiğini hatırlattı. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki gerilemeyle birlikte finansman koşullarının iyileşmesi, yatırımların hızlanması, sanayinin güç kazanması ve ihracatın ivmelenmesiyle büyümenin daha sağlam bir zemine oturacağına inandıklarını belirtti.

Sonuç olarak Baran, Türkiye'nin üretim gücüne ve girişimcisine güven duyduklarını, iş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve ülke büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, "ENFLASYONLA MÜCADELEDEN TAVİZ VERMEDEN REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEK SEÇİCİ VE UYGUN MALİYETLİ FİNANSMAN İMKÂNLARININ GELİŞTİRİLMESİNİN, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BÜYÜMEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ" DEDİ.