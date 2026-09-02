El freni çekilmeyen otomobil kaldırımda yürüyeni son anda teğet geçti

Park halindeki otomobil kaldırıma çıktı

Giresun'un Debboy mevkisinde park edilen bir otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle bir süre sonra kendi kendine hareket etti. Araç, sürücüsüz şekilde kaldırımda yürüyen bir yayanın bulunduğu alana doğru ilerledi.

olayın gelişimi:

Yol kenarına park edilmiş olan otomobilin el freni çekilmemiş olması aracı hareket ettirdi. Üzerine gelen aracı fark eden yaya, refleksle son anda kenara çekilerek otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Bu sırada çevrede bulunan bir kişi aracın arkasından koşarak aracı durdurmaya çalıştı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan bir saksıya çarparak durabildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

görüntüler ve güvenlik kaydı:

Yaşananların tümü, civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hareketi, yayanın kaçışı ve otomobilin saksıya çarpması net biçimde görülüyor.

El freni unutulan otomobil kaldırıma çıktı, yaya ezilmekten son anda kurtuldu