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Hatay'da araç motorlarında mahsur kalan kediler itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ve İskenderun'da araç motorlarına giren kediler, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve kontroller sonrası doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Hatay'da araç motorlarında mahsur kalan kediler itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'da araç motorlarında mahsur kalan kediler kurtarıldı

Hatay'da iki farklı noktada, Antakya ve İskenderun ilçelerinde araçların motor kısımlarına giren kediler için vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan hayvanları titiz çalışmalar sonucunda bulunduğu yerlerden çıkardı.

Müdahale ve kurtarma çalışması:

Ekipler, araçların motor bölümlerini dikkatle inceleyerek ve gerekli önlemleri alarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarılan hayvanlara zarar vermemek için uygulanan yöntemler sayesinde kediler güvenli şekilde araçlardan alındı.

Kontroller ve son durum:

Kurtarılan kedilere yapılan ilk kontroller sonrasında sağlık durumları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hayvanlar, uygun görüldüğü şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

ANTAKYA VE İSKENDERUN’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİ ŞEKİLDE...

ANTAKYA VE İSKENDERUN’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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