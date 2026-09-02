Hatay'da araç motorlarında mahsur kalan kediler itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay'da araç motorlarında mahsur kalan kediler kurtarıldı
Hatay'da iki farklı noktada, Antakya ve İskenderun ilçelerinde araçların motor kısımlarına giren kediler için vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan hayvanları titiz çalışmalar sonucunda bulunduğu yerlerden çıkardı.
Müdahale ve kurtarma çalışması:
Ekipler, araçların motor bölümlerini dikkatle inceleyerek ve gerekli önlemleri alarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Kurtarılan hayvanlara zarar vermemek için uygulanan yöntemler sayesinde kediler güvenli şekilde araçlardan alındı.
Kontroller ve son durum:
Kurtarılan kedilere yapılan ilk kontroller sonrasında sağlık durumları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından hayvanlar, uygun görüldüğü şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
ANTAKYA VE İSKENDERUN’DA MAHSUR KALAN HAYVANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA GÜVENLİ ŞEKİLDE KURTARILDI.
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