Kuzuculu'da 2 katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil ev'de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına müdahale etti.

Ekip müdahalesi ve alınan önlemler:

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde çevre güvenliği sağlandı ve gerekli emniyet tedbirleri uygulandı.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu söz konusu evde maddi zarar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı ve incelemeler devam ediyor.

DÖRTYOL’UN KUZUCULU MAHALLESİ’NDE ÇIKAN EV YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.