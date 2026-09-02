Niğde'de narkotik ekiplerinden haftalık baskın: iki şüpheli tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 24-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonların hedefi uyuşturucu madde ticareti, bulundurma ve kullanımına yönelik şüpheliler oldu.

Operasyonun kapsamı:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda şüphelilerin üzerleri, ikametleri, iş yerleri ve araçları detaylı şekilde arandı. Ekipler operasyonları koordine ederek delillere yönelik titiz inceleme yaptı.

Ele geçirilen maddeler ve adli süreç:

Aramalarda 131 adet sentetik ecza, 36,37 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 1 cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hükümlü yakalamaları:

Ayrıca narkotik ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 7 ayrı suçtan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Operasyonlar ve adli süreçlere ilişkin işlemler, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilerletilmeye devam ediyor.

NİĞDE’DEKİ NARKOTİK OPERASYONUNDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI