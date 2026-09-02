Silivri açıklarında helikopter destekli arama: batan gemide 10 personel kayıp

Sahil güvenlik helikopter destekli arama çalışmalarını sürdürüyor:

Silivri açıklarında meydana gelen çarpışma sonucu, TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi battı. Olayda batan gemide görevli 10 personelle henüz irtibat kurulamadı. Çarpışan diğer geminin Türk bayraklı ALSU olduğu, tankerin boş olduğu bildirildi.

Olayın detayları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı unsurları, arama kurtarma çalışmalarına helikopterli destek verdi. Olay yerine 2 helikopter ve 9 deniz unsuru gönderildi. Kazanın yaşandığı bölgedeki deniz derinliğinin yaklaşık 800-900 metre olarak tespit edildi.

Arama kurtarma faaliyeti ve görüntüler:

Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter destekli arama kurtarma çalışması, havadan gerçekleştirilen taramalar ve deniz unsurlarının koordineli çalışmasıyla devam ediyor. Çalışmaların bir kısmı kamera ile görüntülendi; helikopterlerin havadan verdiği desteğin operasyon açısından belirleyici olduğu görüldü.

Yetkililer, batan gemideki 10 personelle halen irtibat kurulamadığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bölgedeki derinlik ve deniz şartları, arama kurtarma operasyonunu zorlaştıran unsurlar olarak ön plana çıkıyor.

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki tarama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları sürüyor