Silivri açıklarında çarpışma: ALSU hasar almadan kurtarıldı, Tuğberk İmamoğlu battı

Silivri açıklarında deniz kazası

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu Türk bayraklı ALSU isimli gemi hasar almadan kurtarıldı ve bölgeye çekildi. Olayda diğer gemi TUĞBERK İMAMOĞLU battı; batan gemideki mürettebatla henüz irtibat kurulamadı.

ALSU'nun durumu:

ALSU isimli ticari gemi çarpışma sonrası hasar tespit edilmeden Silivri açıklarına çekildi. Geminin durumuna ilişkin görüntüler havadan kaydedildi ve yetkililer geminin güvenli bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.

Tuğberk İmamoğlu ve mürettebat:

TUĞBERK İMAMOĞLU adlı ticari geminin üzerinde rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü olduğu, geminin battığı ve içindeki 10 personelle hâlâ irtibat kurulamadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve durum tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çarpışmada hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi Silivri açıklarına çekildi