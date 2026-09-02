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Elazığ'da ağustos asayiş raporu: 1.043 olay, 1.489 yakalama, 110 tutuklama

Elazığ Valiliği ağustos ayı asayiş raporunu açıkladı: 1.043 olayda 1.489 şüpheli yakalandı, 110 tutuklama gerçekleşti; on binlerce denetim yapıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da ağustos asayiş raporu: 1.043 olay, 1.489 yakalama, 110 tutuklama

Ağustos ayının genel bilançosu:

Elazığ Valiliği, 01-31 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde toplam 1.043 olay kaydedilirken, bu olaylarla bağlantılı olarak 1.489 şahıs yakalandı ve bunlardan 110 kişi tutuklandı. Veriler, bir ay içinde yürütülen kapsamlı denetim ve operasyonların yoğunluğunu gösteriyor.

denetimler ve trafik güvenliği:

Güvenlik güçleri tarafından toplam 312.980 şahıs ve 188.670 araç kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda araçlardan 15.985 adedine cezai işlem uygulandı ve 996 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 172 trafik kazasında 298 kişi yaralandı. Bu rakamlar, ulaşım güvenliğine ve kara yolları denetimlerine verilen önemin sürdüğünü yansıtıyor.

ele geçirilen silah, uyuşturucu ve kaçak eşyalar:

Yürütülen çalışmalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Bunlar arasında 36 adet tabanca, 19 tüfek, 824 adet fişek/kartuş, 3 adet şarjör ve 15 adet kesici alet bulunuyor. Uyuşturucu maddeler olarak kayıtlara geçen miktarlar ise şu şekilde: bin 790,4 gram esrar, 679,2 gram metamfetamin, 602,4 gram bonzai, 79,2 gram bonzai hammaddesi, 1.746 adet sentetik ecza ve ecstasy, 102,3 gram kokain, 2.394 gram skunk, ayrıca 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 256 kök kenevir ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hırsızlık ve kaçakçılığa ilişkin bulgular da raporda yer aldı. Çalıntı olarak 2 adet otomobil ve 6 adet motosiklet bulundu. Kaçak eşya kapsamında ise 56 bin 780 doldurulmuş makaron, 82 kilo tütün, 3190 paket sigara, 376 adet elektronik sigara, 48 bin adet muhtelif sigara malzemesi, 150 adet parfüm, 1 adet dedektör ve 3 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

kayıp ve bulunma vakaları:

Raporda ayrıca kayıp olarak aranan 58 şahsın bulunduğu bildirildi. Bu tür bulunmalar, hem vatandaşların güvenliği hem de ailelerin rahatlaması açısından önem taşıyor.

Valilik verileri, bir ay içinde yürütülen saha çalışmaları, denetimler ve operasyonların ayrıntılı bir fotoğrafını sunuyor. Açıklanan sayısal veriler, kolluk kuvvetlerinin suçla mücadele ve trafik güvenliğini sağlama çabalarının somut sonuçlarını gösteriyor.

ELAZIĞ&#039;DA BİR AYDA MEYDANA GELEN BİN 43 ASAYİŞ OLAYINDA BİN 489 ŞAHIS YAKALANIRKEN 110 ŞAHIS...

ELAZIĞ'DA BİR AYDA MEYDANA GELEN BİN 43 ASAYİŞ OLAYINDA BİN 489 ŞAHIS YAKALANIRKEN 110 ŞAHIS TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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