Görüntüler kazayı kaydetti: Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
kaza yeri ve araçlar:
Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Çarpışan araçların plakaları 78 ABL 026 ile 07 AYG 283 olarak kaydedildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
görüntüler ve kayıt:
Çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlar, kazanın oluş şeklinin ve meydana gelen hasarın tespitine imkan sağlayacak nitelikte.
Haberde olayla ilgili başka ayrıntı veya yaralanma bilgisi yer almıyor.
KARABÜK'TE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.
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