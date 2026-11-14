Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Görüntüler kazayı kaydetti: Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı

Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi; araçlarda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Görüntüler kazayı kaydetti: Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı

Görüntüler kazayı kaydetti: Karabük 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

kaza yeri ve araçlar:

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi sınırları içinde gerçekleşti. Çarpışan araçların plakaları 78 ABL 026 ile 07 AYG 283 olarak kaydedildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

görüntüler ve kayıt:

Çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kayıtlar, kazanın oluş şeklinin ve meydana gelen hasarın tespitine imkan sağlayacak nitelikte.

Haberde olayla ilgili başka ayrıntı veya yaralanma bilgisi yer almıyor.

KARABÜK&#039;TE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK...

KARABÜK'TE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınır kapısında operasyon: tırda 187 tabanca ele geçirildi
images

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü
images

Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit çiftin ölümüne neden oldu
images

Zonguldak'ta istinat duvarının çözülmesi riskleri yeniden gündeme getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ'da sürücü direksiyonu kaybedince otomobil kayısı bahçesine düştü

Son hazırlıklar Van'da: lastikçiler kış mesaisinde

Binlerce kişi helikopter kazasında şehit olan Serkan Önder'e veda etti

Aliağa Petkimspor son periyotta üstünlüğünü koruyarak Türk Telekom'u 88-84 yendi

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Sinemada Türk dünyası birlik ve dayanışma mesajı

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar