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Elazığ'da geceyi aydınlatan şimşek gösterisi

Akşam saatlerinde Elazığ'da etkili olan gök gürültülü sağanakta çakan şimşekler, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından geceyi aydınlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 00:27

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 00:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da geceyi aydınlatan şimşek gösterisi

Elazığ semalarında yoğun şimşek aktivitesi

Akşam saatlerinde Elazığ'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler, kısa süreliğine geceyi gündüze çevirdi. Bölge genelinde görülen parlak ışıklar, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu.

meteoroloji uyarısı ve yağışın seyri:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte gök gürültülü sağanak etkili oldu. Uyarı sonrası başlayan yağışla birlikte, aralıklı olarak çakan şimşekler bulutları aydınlattı ve bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

görüntüler ve vatandaş kaydı:

Çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlar kısa ama çarpıcı kareler sunarken, kaydedilen görüntüler yaşanan hava olayının şiddetini ve görsel etkisini belgeledi.

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE...

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE ÇAKAN ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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