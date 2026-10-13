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Şiddetli sağanak sonrası Elazığ'da 30 noktada su baskını

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak 189 ihbara ve 30 su baskınına yol açtı; ekipler DSİ kanalının taşmasıyla oluşan bölgelere müdahale ediyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 00:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Şiddetli sağanak sonrası Elazığ'da 30 noktada su baskını

Elazığ'da akşam sağanağı kentte hayatı etkiledi

Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent genelinde çeşitli noktalarda su baskınlarına neden oldu. Gelen bilgiye göre 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 189 ihbar ulaştı ve şehirde 30 farklı noktada su birikintisi veya baskını tespit edildi. Olaylara anında müdahale için AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sahaya sevk edildi.

etkilenenen bölgeler ve müdahale:

Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde yaşanan sorunların temel nedeni, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait su tahliye kanalının aşırı yağış nedeniyle dolarak taşması olarak açıklandı. Taşkınların olduğu bölgelere ilk müdahaleyi AFAD ve itfaiye ekipleri yaparken, emniyet ve jandarma trafik ve güvenlik önlemlerini üstlendi. Yetkililer, zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve acil durum koordinasyonunun devam ettiğini belirtti.

meteorolojik veriler ve vatandaşlara uyarılar:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağış miktarları noktasal olarak Elazığ Havalimanı: metrekareye 54 kilogram, Yurtbaşı: 28 kilogram, Harput Mahallesi: 26 kilogram, Elazığ bölgesi: 25 kilogram ve Fırat Üniversitesi bölgesi: 20 kilogram olarak kaydedildi. Elazığ Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre yağışın il genelinde önümüzdeki bir saat içinde etkisini azaltmasının, ilerleyen saatlerde ise aralıklarla devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Valilik ayrıca vatandaşlardan olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, su birikintilerinin bulunduğu yerlerden uzak durmalarını ve ekiplerin uyarılarını takip etmelerini istedi.

Yetkililer, altyapı ve kanal kapasitesiyle ilgili noktalarda inceleme ve güçlendirme çalışmalarının planlandığını, kısa vadede ise riskli alanlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Vatandaşlara yönelik uyarılar ve hasar bildirimleri için 112 Acil Çağrı Merkezi kanallarının kullanılmaya devam edildiği vurgulandı.

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN 30 FARKLI NOKTADA SU BASKINI...

ELAZIĞ’DA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN 30 FARKLI NOKTADA SU BASKINI YAŞANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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