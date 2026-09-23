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Elazığ'da KETEM faaliyetleri: tarama erişimi ve farkındalık masaya yatırıldı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki KETEM bilgilendirme toplantısında kanser tarama hizmetleri, hedef nüfusa erişim ve farkındalık çalışmaları ele alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Elazığ'da KETEM faaliyetleri: tarama erişimi ve farkındalık masaya yatırıldı

Toplantıda değerlendirilen alanlar:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen KETEM bilgilendirme toplantısında, il genelindeki kanser tarama hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda saha çalışmaları, hedef nüfusa ulaşma oranları ve yürütülen farkındalık faaliyetleri gündeme alındı.

Öne çıkan tespitler:

Katılımcılar, kanserin erken teşhisinin önemi üzerinde durdu. Mevcut tarama süreçlerinin etkinliği, saha ekiplerinin çalışmaları ve hedef nüfusa erişimde yaşanan engeller ayrıntılı biçimde tartışıldı. Farkındalık kampanyalarının yaygınlaştırılması ihtiyacı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesi için yöntemler ve sahadaki uygulamaların güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı. Katılımcılar, tarama hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla koordinasyonun artırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Geleceğe dönük adımlar:

Sonuç bölümünde, kurumlar arası iş birliği ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekliliği tekrarlandı. Yetkililer, KETEM çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve tarama hizmetlerinin erişiminin genişletilmesi için ortak adımlar atılacağını bildirdi.

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM) ÇALIŞMALARI...

ELAZIĞ’DA DÜZENLENEN TOPLANTIDA KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM) ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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