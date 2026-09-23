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Emine Erdoğan'dan tek kullanımlık kültürden döngüsel ekonomiye geçiş çağrısı

Emine Erdoğan, BM'deki konuşmasında tüketimi sorgulayarak tek kullanımlıktan uzaklaşıp uzun ömürlü ürünlerle döngüsel sürdürülebilirlik önerdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:06

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Emine Erdoğan'dan tek kullanımlık kültürden döngüsel ekonomiye geçiş çağrısı

Emine Erdoğan'ın BM'deki çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Enerji Ajansı Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na katılan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, toplantıda sürdürülebilir tüketim ve atık yönetiminin enerji dönüşümündeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Salona gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve UEA İcra Direktörü Fatih Birol tarafından karşılanan Erdoğan, konuşmasında Birol ve ekibine, Murat Kurum'a, COP31 müzakerelerinin başkanı Chris Bowen'a, Birleşmiş Milletler adına Selwin Hart'a ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkürlerini iletti.

iklim etkileri ve tüketim ilişkisi:

Emine Erdoğan, son yıllarda artan sıcaklık kayıtlarının artık olağanüstü başlıklar olmaktan çıktığını vurguladı ve her yıl yeni eşikler geçildiğini; bunun ardından orman yangınları, sel baskınları ve şiddetli fırtınalar geldiğini söyledi. Erdoğan'a göre bu olgular, artan tüketimin yarattığı enerji talebi ve yükselen sera gazlarının doğrudan sonucudur; doğanın verdiği uyarıları artık görmezden gelmenin imkânsız hale geldiğini belirtti.

kök nedenlere odaklanma ve kültürel dönüşüm:

Erdoğan, enerji dönüşümünün yalnızca 'daha fazla temiz enerji nasıl üretilir' sorusuyla sınırlandırılamayacağını, önce 'neden daha çok enerji üretmek zorundayız' sorusunu sormamız gerektiğini söyledi. Tüketim alışkanlıklarının ve kültürel değerlerin dönüşümünün önemine vurgu yaparak bu değişimin manevi boyutuna da dikkat çekti. Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında bu yılün temasının gıda israfı olduğunu anımsatan Erdoğan, küresel ölçekte her yıl 5,8 trilyon tabak yemeğe eşdeğer gıdanın israf edildiğini, bunun üretimden tüketime kadar harcanan enerjinin boşa gitmesi anlamına geldiğini kaydetti.

sıfır atık uygulamaları ve üretim tasarımı:

Erdoğan, araştırmaların insanların yüzde 85

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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