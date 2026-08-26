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Elazığ'da Megaboard yalıtım fabrikasında devam eden yangın ekipleri zorluyor

Elazığ Organize Sanayi'deki Megaboard yalıtım fabrikasında çıkan yangın patlamalarla büyüyor; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahaleyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da Megaboard yalıtım fabrikasında devam eden yangın ekipleri zorluyor

yangının çıktığı nokta:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard yalıtım fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar kent merkezinin birçok noktasından görünürken, olay yerinde ara ara patlamalar da kaydedildi.

Yangının başladığı an ve yayılma hızıyla ilgili resmi bir neden ya da açıklama henüz paylaşılmadı. Fabrika içindeki malzeme yapısı ve duman yoğunluğu nedeniyle yangının söndürülmesi ekipler için güçlük oluşturuyor.

müdahale çalışmaları ve etkilenenler:

Bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çevre belde itfaiyeleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için su ve köpükle söndürme çalışmaları yürütüyor; çalışma devam ediyor.

Yangından etkilenen vatandaşlara olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Dumandan etkilenenlerin bilgileri ve yaralanma durumlarına ilişkin ayrıntılı resmi bir açıklama paylaşılmadı.

Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme çalışmaları sürerken, yetkililer çevredeki insanların güvenliği için bölgede önlemleri artırdı. İtfaiye, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürüyor

Elazığ’da yalıtım fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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