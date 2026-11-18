Elazığ'da organik trabzon hurması çalışması

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından 2026 yılında kabul edilen Elazığ İlinde Organik Trabzon Hurması Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Arıcak ilçesinde fidan dağıtım programı gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde Arıcak'ta 10 üreticiye toplam 800 adet Trabzon hurması fidanı teslim edildi. Hedef, ilde ilk kez organik Trabzon hurması yetiştiriciliğinin başlatılması olarak ifade edildi.

Projenin kapsamı ve finansmanı:

Projenin toplam bütçesi 366 bin 240 TL olarak belirlendi. Bu tutarın yüzde 75 oranında Bakanlık katkısıyla desteklendiği bildirildi. Üreticilere fidan desteğinin yanı sıra kontrol ve sertifikasyon hizmetleri de sunulacak.

Yerel üreticiye ve tarıma yansıması:

Proje, bölgedeki organik tarım kapasitesini artırmayı ve üreticilerin pazara erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sağlanacak sertifikasyon ve kontrol mekanizmaları, ürün güvenilirliğini artırarak üreticilerin organik pazarlara yönelmesine katkı verebilir. Arıcak'ta başlayan uygulamanın sahada izlenmesi, benzer girişimlerin ölçeklenmesi açısından önem taşıyacak.

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