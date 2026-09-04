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Elazığ'da Sivrice-Gözeli yolunda çarpışma: sürücü araçta sıkıştı ve hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Sivrice-Gözeli yolunda otomobil ile tırın çarpışması sonucu sürücü araçta sıkıştı; ekiplerin müdahalesiyle 1 kişi çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da Sivrice-Gözeli yolunda çarpışma: sürücü araçta sıkıştı ve hastaneye kaldırıldı

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Elazığ'ın Sivrice-Gözeli yolunda bir otomobil ile bir tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı ve yaralı sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sıkışan sürücüyü araçtan çıkarmak üzere çalışma başlattı.

yaralının durumu ve hastaneye sevk:

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerinde görev yapan ekipler, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı. Jandarma ekipleri çevrede delil ve görüntü incelemesi yaparken, trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için önlemler alındı.

ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI

ELAZIĞ’DA KAZA 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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