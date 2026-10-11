Elazığ'ın yeni tatlısı: badem şekerinden esinlenen cevizli şeker

Elazığ'ın yeni lezzeti:

Elazığ'da badem şekerinden esinlenilerek geliştirilen cevizli şeker, kentte kısa sürede dikkat çekti. Ürünü hazırlayan Ece Çerez ve Şekerleme sahibi İhsan Çakmak, ilk denemelerde halktan olumlu geri dönüş alınmasının ardından üretimi artırdıklarını söyledi.

üretim ve malzemeler:

Çakmak, üründe Elazığ'ın yerli cevizi, yöresel şeker ve karaçalı suyunun kullanıldığını belirtti. Yapılan araştırma ve geliştirme sürecinde cevizin kendine özgü aroması ile karaçalı suyunun birleşiminin istenilen kıvam ve tada ulaşmasını sağladıklarını aktardı. İlk etapta sınırlı sayıda ikram edilen cevizli şeker, tüketicilerden tam not aldı ve talep artınca seri üretime geçildi.

hedefler ve pazar planı:

İhsan Çakmak, geliştirdikleri reçeteyi ilk kez uyguladıklarını ifade ederek hedeflerini şu sözlerle özetledi: Elazığ'dan doğan bu lezzetle şehrin emeğini ve değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak istiyoruz. Ece Çerez ve Şekerleme olarak ilk amaçlarının cevizli şekeri Türkiye ve dünya pazarına ulaştırmak olduğunu söyledi.

Çakmak ayrıca badem şekerinden ilham aldıklarını ve ortaya çıkan ürünün yörede benimsendiğini vurguladı. Müşterilerle yapılan tadım ve geri bildirimlerin ürünü olgunlaştırmada önemli rol oynadığını belirtti. Şu an şubelerde satışta olan cevizli şekerin pek yakında daha geniş coğrafyalarda da sunulması planlanıyor.

Yerel üretime ve yöresel malzemeye vurgu yapan işletme, üretimin artmasıyla birlikte Elazığ'ın tanıtımına katkı sağlamayı ve yöresel değerleri ticarileştirerek daha geniş pazarlara taşımayı amaçlıyor. Vatandaşların olumlu dönüşleri ve artan talep, ürünün bölgesel bir lezzet olarak kalmayıp yaygınlaşma potansiyelini güçlendiriyor.

Elazığ'da badem şekerini kıskandıracak lezzet: Cevizli şeker